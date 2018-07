Kroos rifiuta la corte dello United

ROMA, 1 LUG - Il Manchester United insiste per l'acquisto di Tony Kroos, centrocampista del Real Madrid e della Germania. Secondo quanto pubblica il Mundo deportivo, però, il club di Old Trafford ha ricevuto un altro no secco dal giocatore, che preferisce restare in Spagna. Kroos, classe 1990, uno dei pochi a salvarsi dal naufragio tedesco ai Mondiali, ha un contratto che scadrà nel 2022, ossia fra quattro anni, e non intende cambiare maglia. Kroos aveva già detto no a Pep Guardiola, pure lui voleva portarlo a Manchester, ma sulla sponda City; adesso si è negato a José Mourinho. Finora con i 'blancos', il tedesco ha collezionato 190 presenze, 12 gol e 54 assist, dopo avere debuttato nel 2014, proveniente dal Bayern Monaco. Kroos attualmente ha una clausola rescissoria di 500 milioni, il Real lo ha acquistato dal club bavarese per soli 24 milioni. "Chi mi conosce - ha detto il tedesco - sa che, quando stipulo contratti, poi non faccio capricci: ho firmato per sei stagioni con il Real Madrid e resterò qui fino al 2022".