Diciannovenne accoltellato è figlio di Ventura e Bettarini

MILANO, 1 LUG - Il 19enne ferito a coltellate forse da più persone oggi all'alba nei pressi della discoteca Old Fashion di Milano, è Nicolò Bettarini, figlio dell'ex calciatore Stefano e della conduttrice tv Simona Ventura. Secondo quanto riferito, il giovane, ricoverato all'ospedale Niguarda, non è in pericolo di vita. Quando è stato soccorso, vicino alla discoteca, era cosciente. Non è al momento chiaro se la lite sia cominciata fuori o dentro il locale, poco dopo le 5. Sull'accaduto stanno indagando gli agenti della Volante e della Squadra Mobile che stanno ascoltando anche gli amici del ragazzo. Uno di questi, che era con lui, ha riferito che gli aggressori che hanno colpito Niccolò "erano degli animali".