Hong Kong: polizia blocca gruppo manifestanti pro-democrazia

HONG KONG, 1 LUG - La polizia di Hong Kong ha fermato una ventina di manifestanti che cercavano di avvicinarsi al luogo dove era in corso una cerimonia per celebrare l'anniversario della consegna della città dalla Gran Bretagna alla Cina. I manifestanti trasportavano una bara a simboleggiare la morte della democrazia e scandivano slogan contro il governo cinese, richieste per il suffragio universale a Hong Kong e nella Cina continentale e per la libertà per Liu Xia, la vedova del premio Nobel per la pace Liu Xiaobo. La cerimonia è proseguita senza interruzioni.