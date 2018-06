Omicidio nonna, 26enne non risponde

MODENA, 30 GIU - Ha fatto scena muta il 26enne Ghennadi Rizhok, arrestato nella tarda serata del 29 giugno a Serramazzoni, nell'Appennino Modenese, perché ritenuto il responsabile dell'omicidio della nonna Anna Grishchenko, 66 anni. Portato in Procura a Modena, davanti al pubblico ministero Luca Guerzoni il 26enne, di origini ucraine come la nonna, si è chiuso in un mutismo totale. Lunedì è stata fissata l'udienza di convalida dell'arresto.