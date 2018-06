Il 5 luglio Riesame per Civita e Palozzi

ROMA, 30 GIU - È fissata per giovedì 5 luglio l'udienza davanti al tribunale del Riesame per l'ex assessore regionale del Pd, Michele Civita e per l'ex vicepresidente del Consiglio Regionale di Fi, Adriano Palozzi, entrambi indagati nell'inchiesta della Procura capitolina sul nuovo stadio della Roma. Civita è gravato attualmente dalla misura dell'obbligo di firma mentre Palozzi si trova agli arresti domiciliari. In base a quanto si apprende, inoltre, i pm non hanno ancora espresso il parere in relazione alla istanza di scarcerazione avanzata dai difensori di Luca Parnasi che nel corso di un interrogatorio fiume, durato complessivamente 11 ore, avrebbe confermato dazioni di danaro in favore di molte organizzazioni politiche tra cui associazioni vicine a Pd e Lega così come già emerso dalla carte delle indagini.