Cheryshev,mai fatto uso sostanze dopanti

MOSCA, 30 GIU - Il centrocampista della Russia Denis Cheryishev ha definito "sciocchezze" le voci diffuse dai media del suo paese, e anche americani, secondo cui avrebbe fatto uso dell'ormone della crescita per migliorare le proprie prestazioni fisiche. "Sono sciocchezze - ha detto oggi -. Sono tranquillo perché non ho mai fatto nulla di proibito. Di una cosa del genere non c'è neanche bisogno di discuterne".