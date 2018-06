Rapina in gioielleria di via Montenapoleone a Milano

MILANO, 30 GIU - Una rapina è stata messa a segno ai danni della gioielleria Audemars Piguet nella centralissima via Montenapoleone, nel quadrilatero della moda a Milano. Secondo le prime informazioni, in azione sarebbero entrati in tre che sarebbero poi fuggiti in sella a delle biciclette. Sul posto gli agenti della Questura di Milano. Secondo testimonianze, i tre sono entrati in azione nella gioielleria-orologeria, alla fine di via Montenapoleone, a poche decine di metri di distanza da piazza San Babila, sarebbero stati dell'est europeo e uno di questi avrebbe puntato un'arma al collo di uno dei dipendenti. Dalla gioielleria sarebbero stati arraffati soprattutto degli orologi. Sul posto sono intervenute numerose pattuglie della questura e in questo momento sono in corso i rilievi da parte della scientifica. Nella via sono presenti numerose telecamere di videosorveglianza.