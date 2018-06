Fico, io i porti ai migranti non li chiuderei

ROMA, 30 GIU - "Io i porti non li chiuderei". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico dopo la visita all'hotspot di Pozzallo. "Come terza carica dello Stato - ha aggiunto l'esponente del M5s - dico che bisogna essere solidale con chi emigra, che sono storie drammatiche che toccano il cuore. Tocca all'Europa farsi carico di quest'emergenza, non solo all'Italia, e bisogna tirare fuori gli estremismi perché la solidarietà si fa insieme. Se questo è un approdo, deve essere un approdo europeo". E ancora: "E' l'Europa tutta insieme che deve farsi carico dei flussi migratori. E l'Italia che è un Paese che si trova al confine col Mediterraneo non può tirarsi indietro, è qui che vanno aiutate le persone".