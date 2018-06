In auto tenta di investire un buttafuori

VIGEVANO (PAVIA), 30 GIU - Un egiziano di 30 anni, residente a Mortara e con precedenti penali, è stato arrestato la notte scorsa dai carabinieri per tentato omicidio plurimo. Messo alla porta dal buttafuori di un locale di via Lungoticino Lido perché infastidiva una ragazza, è salito a bordo della sua Bmw e si è lanciato a forte velocità contro l'entrata. Ha travolto un gazebo posizionato davanti alla porta d'ingresso, sotto il quale si trovavano alcuni addetti alla sicurezza ed avventori, che sono riusciti a spostarsi all'ultimo momento. Poi la vettura si è schiantata contro una Fiat Idea e una Mini Cooper in sosta. Sul posto è accorsa una gazzella del radiomobile: i militari hanno bloccato e arrestato il giovane.