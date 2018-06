Tafferugli Interporto Bologna, presidio

BOLOGNA, 30 GIU - Presidio tra via D'Azeglio e via Farini a Bologna dei lavoratori di Logesta e del sindacato S.I. Cobas mentre in Tribunale era in corso l'udienza per direttissima dell'operaio di 22 anni, N.G., arrestato ieri all'Interporto dopo tafferugli con le forze dell'ordine: un gruppo di lavoratori in sciopero era stato allontanato perché cercava di bloccare l'accesso ai tir. Il giudice Paola Palladino ha convalidato l'arresto del lavoratore che, non avendo precedenti, è stato rimesso in libertà senza misura cautelare. Udienza rinviata al 18 settembre. "Abbiamo chiesto di procedere con rito ordinario - ha spiegato l'avvocato difensore Marina Prosperi - abbiamo intenzione di ricostruire correttamente ciò che è successo ieri e l'episodio contestato. E' stato sentito uno degli operanti che ha dichiarato che, nell'occasione, il ragazzo avrebbe opposto resistenza e tirato fuori un cutter con la lama aperta, circostanza che non emerge né dai video, non emerge alcuna resistenza. Era semplicemente seduto per terra".