Berlusconi, risultati governo deludenti

ROMA, 30 GIU - "Dalle sfide del nuovo e dalla competizione sui mercati internazionali non ci si difende chiudendosi". E "i risultati sui migranti del Consiglio europeo che si è appena concluso sono deludenti: l'ostentazione di fermezza del governo italiano, utile ai fini del consenso interno, non ha consentito all'Italia di portare a casa risultati significativi in sede europea". Lo afferma Silvio Berlusconi, in un messaggio inviato a un convegno di Forza Italia in Sardegna. "Io credo - aggiunge l'ex premier - in un altro modo di stare in Europa, quello che del nostro governo: fatto di fermezza ma anche di relazioni, di alleanze".