Macron, non credo a voci che parlano di blocchi in Ue

PARIGI, 30 GIU - "Non credo alle voci che parlano di blocchi nell'Unione europea. In questi tempi difficili bisogna ritrovare un volto unito nel rispetto della nostra storia comune. E' quello che abbiamo fatto a conclusione dei negoziati con Andrej Babis, primo ministro della Repubblica ceca, Peter Pellegrini, primo ministro della Slovacchia, e tutti gli omologhi europei, trovando soluzioni comuni sulla questione migratoria". E' quanto afferma questa mattina, in due tweet, il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron.