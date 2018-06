Usa: strage redazione, centinaia per veglia ad Annapolis

WASHINGTON, 30 GIU - Centinaia di persone si sono radunate ad Annapolis, la capitale del Maryland, per commemorare le vittime della sparatoria nella redazione dal giornale locale The Capital Gazette. Phil Davis, uno dei reporter sopravvissuti alla strage in cui cinque persone sono rimaste uccise, di cui quattro giornalisti, ha scandito i nomi delle vittime prima che la folla avviasse una marcia lungo le strade del centro della citta'. Alcuni dei partecipanti alla veglia hanno esibito cartelli con la scritta #AnnapolisStrong (Annapolis è forte).