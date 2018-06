Mondiali, Guardado, Neymar simula spesso

MOSCA, 30 GIU - "Sappiamo che Neymar è solito simulare in caso di falli commessi contro di lui. Cade sempre a terra. È il suo stile di gioco. Porre un freno a questo comportamento spetta agli arbitri e non a noi". Così il centrocampista del Messico Andrés Guardado a proposito dell'attaccante brasiliano Neymar, secondo quanto riportato dai media russi. "Sappiamo tutti chi è Neymar. Non sta né a me né alla mia squadra giudicarlo. Il giudizio spetta agli arbitri Fifa che con l'aiuto della Var dovranno controllare il suo comportamento e prendere delle decisioni". La nazionale messicana giocherà contro il Brasile a Samara il due luglio.