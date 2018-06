Lunedì 14 esima a 3,5 milioni pensionati

ROMA, 30 GIU - Lunedì sarà accreditata la 14esima per circa 3,5 milioni di pensionati che ne hanno diritto: chi ha compiuto 64 anni e ha un reddito lordo mensile che non superi i 1.000 euro. L'importo medio sarà di 500 euro (da 336 euro a 655,20 euro a seconda dei contributi versati) per una spesa complessiva intorno agli 1,7 miliardi. A ricordarlo la Spi Cgil: "guai a toccarla" sottolinea il segretario Ivan Pedretti, "è uno strumento importantissimo che porta un po' di risorse in più ai pensionati con redditi medio-bassi".La 14 esima per i pensionati, viene erogata in automatico dall'Inps ma nel caso in cui l'Ente non dovesse conoscere la condizione reddituale del beneficiario è necessario farne richiesta. "In tal caso - ricorda ancora la Spi Cgil -basta recarsi presso una sede del Sindacato e inoltrare apposita domanda". Lunedì a beneficiare dell'assegno saranno più donne che uomini, considerato che mediamente hanno redditi da pensione più bassi principalmente a causa di carriere lavorative discontinue e frammentate.(ANSA).