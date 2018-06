Bus gratuiti per gli studenti a Firenze

FIRENZE, 29 GIU - Libero accesso su autobus urbani e tramvia a partire dal prossimo 1 novembre per tutti gli studenti iscritti all'Università di Firenze in possesso della "Carta dello studente universitario della Toscana". E' quanto prevede l'accordo sperimentale di un anno sottoscritto dall'Ateneo con Regione Toscana, Comune Firenze, Ardsu e One Scarl (la società che gestisce il Tpl). Saranno oltre 50.000, secondo le stime, gli studenti che beneficeranno di tale servizio. La Carta, ottenibile con un contributo di 48 euro, varrà come titolo di viaggio per tutti i mezzi pubblici urbani dell'area fiorentina, e darà accesso a numerose agevolazioni (mensa universitaria, accesso gratuito ai musei regionali, biglietti a prezzi scontati per concerti e teatri di prosa e, in futuro, alcuni servizi sanitari). Sarà verificata anche la possibilità di accordi con i gestori di bike sharing. In caso di furto, smarrimento, rinuncia o interruzione degli studi, la Carta sarà bloccata e cesserà di aver valore.