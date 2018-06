Moda: Altaroma omaggia l'iconica Carrà con una mostra

ROMA, 29 GIU - L'inossidabile caschetto biondo adottato nei primi Anni Settanta e quasi immutato. L'ombelico scoperto in anni di censure televisive è ancora nei sogni proibiti di quella generazione di italiani. L'eleganza maliziosa e i look audaci indossati con ironia. Bianco, nero, rosso, oro, i colori preferiti, una cascata di cristalli a rendere indimenticabile il sorriso innocente, un crespo speciale per fasciare i movimenti sexy. La descrizione è quella di Raffaella Carrà, personaggio icona della tv, amata e celebrata secondo logiche trasversali da mondi diversi dallo spettacolo alla moda, dalla militanza gay alle casalinghe fino agli gli intellettuali. Altaroma dedica a 'Raffa' una mostra a Cinecittà, nel Teatro 1, che terminerà il 15 luglio, curata da Fabiana Giacomotti, autrice e direttrice del master in Teoria e Strategie della Moda a La Sapienza, specialista di costume tv, coadiuvata da Annalisa Gnesini, che terminerà il 15 luglio.