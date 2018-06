Inter: arriva Politano, subito le visite

Milano, 29 GIU - Accelerata per Matteo Politano all'Inter: il giocatore sosterrà le visite mediche al Coni nel tardo pomeriggio di oggi e non domani, come si pensava in un primo momento. Politano e' praticamente un giocatore nerazzurro, manca solo l'ufficialità che arriverà dopo i test sanitari di rito.