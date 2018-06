Avvocati Torino, mancano fondi Giustizia

TORINO, 29 GIU - Al Tribunale di Torino mancano i fondi per gli avvocati dei patrocini gratuiti, i periti, i giudici popolari, i testimoni. Su un totale di 9 milioni di euro, chiesti in due tranche nel 2018 per le spese di giustizia, il Ministero ne ha stanziati meno di cinque milioni. A lanciare l'allarme è l'Ordine degli Avvocati di Torino. "È una situazione che va avanti da tempo, ma quest'anno si è aggravata", sostiene Michela Malerba, presidente dell'Ordine. "Pare che, in tutta Italia, ci sia solo un funzionario del Ministero ad occuparsi di queste pratiche - aggiunge -. Segnaleremo il problema a Ministero e Consiglio nazionale forense". Parte consistenze dei fondi è quella per gli avvocati del patrocinio gratuito, circa 400 nel penale. "Deve essere un servizio di qualità - spiega il consigliere dell'Ordine Roberto Brizio -. È giusto che le persone più deboli e meno abbienti possano avere una difesa adeguata - sottolinea -. Se i pagamenti arrivano in ritardo, questo principio viene meno".