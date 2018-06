Politano all'Inter, oggi arriva a Milano

MILANO, 29 GIU - Matteo Politano è atteso nel tardo pomeriggio a Milano, dopo essere rientrato dal viaggio di nozze, e domani sosterrà le visite mediche necessarie a diventare un giocatore dell'Inter. L'attaccante arriva in prestito oneroso dal Sassuolo, dove è pronto ad accasarsi l'attaccante della Primavera nerazzurra Jens Odgaard che questa mattina ha incontrato la dirigenza neroverde. Sul danese l'Inter manterrà il diritto di recompra. I nerazzurri per riscattare Politano dovranno versare 20 milioni di euro. Politano, che ha esordito in Nazionale lo scorso 28 maggio contro l'Arabia Saudita, è un attaccante mancino, capace di giocare su entrambe le fasce: in tre anni con il Sassuolo ha totalizzato 110 presenze con 24 gol.