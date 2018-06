Di Maio,piangete ma vi togliamo vitalizi

ROMA, 29 GIU - "Potete piangere e strepitare quanto volete, tanto non si torna indietro. Noi i vitalizi ve li togliamo. Mettetevi l'anima in pace". Così Luigi Di Maio, leader M5S e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, su Facebook torna a commentare le proteste degli ex parlamentari per i tagli ai vitalizi. "Uno piange miseria perché da 4.700 euro al mese grazie alla nostra delibera prenderà 2.500 e parla di atto illiberale. Ma dico io: ma se hai versato contributi per avere una pensione di 2.500 euro - afferma - perché te ne davo dare il doppio? Questa è giustizia, altro che illiberalità".