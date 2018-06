A giudizio ex sindaco Terni per appalti

TERNI, 29 GIU - Il gup di Terni, Natalia Giubilei, ha rinviato a giudizio 20 persone, tra cui l'ex sindaco Leopoldo Di Girolamo, Pd, nell'ambito dell'inchiesta Spada, relativa a presunte irregolarità nell'affidamento, da parte del Comune, di alcuni appalti pubblici a cooperative cittadine. Andranno a processo, il prossimo 8 novembre, anche ex assessori delle varie giunte tra il 2009 e il 2017, dirigenti, funzionari e dipendenti comunali, oltre a rappresentanti delle cooperative coinvolte. Sentenza di non luogo a procedere, così come chiesto dal pm Raffaele Iannella, nei confronti di altri cinque indagati: un dirigente e tre dipendenti comunali, oltre al presidente della Coop Actl, Sandro Corsi, che quindi escono definitivamente dal procedimento. Un altro dirigente è stato invece prosciolto relativamente ad un solo capo d'imputazione.