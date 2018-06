Migranti: media, 100 dispersi in naufragio in Libia

IL CAIRO, 29 GIU - Almeno 100 migranti risultano dispersi dopo il naufragio dell'imbarcazione sulla quale viaggiavano avvenuto a est di Tripoli. Lo riferisce Sky News Arabiya in un tweet. Al Jazeera, che cita la Guardia costiera libica, afferma in un altro tweet, che almeno 14 rifugiati sono stati salvati, mentre si teme per altri 100 dopo il naufragio di un'imbarcazione al largo delle coste di Tripoli.