Sanchez, nuovi centri per l'asilo? Li abbiamo già

BRUXELLES, 29 GIU - "Abbiamo già un dispositivo perfettamente rodato e funzionante. Abbiamo squadre di salvataggio marittimo, la guardia civil, accordi con le ong, centri per i richiedenti asilo e per i migranti. La cosa importante" è che il Consiglio si sia impegnato a fornire risorse economiche alla Spagna e a Paesi di transito come il Marocco "per aiutarli a rispondere al fenomeno migratorio". Così il premier spagnolo Pedro Sanchez sulla possibilità che il suo Paese possa decidere di aprire un centro sorvegliato.