Subaffitta casa preghiere,nei guai prete

TORINO, 29 GIU - L'immobile affittato a canone agevolato per gli esercizi spirituali veniva subaffittato come base per tour turistici nelle capitali europee. Un sacerdote è stato denunciato dalla guardia di finanza per indebite percezioni di erogazioni ai danni dello Stato. L'immobile in questione è l'ex caserma Rocciamelone di Villaretto, frazione del comune di Usseglio, nel Torinese. Uno stabile di oltre 7 mila metri quadrati e 120 posti letto che doveva essere destinato, come il sacerdote si era impegnato a fare, a campi estivi ed esercizi spirituali per ragazzi e famiglie. Il canone annuo era per questo motivo di poco superiore ai 2 mila euro, anziché gli oltre 20mila di mercato. Le fiamme gialle hanno invece scoperto che l'ex caserma veniva subaffittata, e non in modo occasionale, e utilizzata come sosta intermedia nell'ambito di itinerari compresi in pacchetti turistici. Il danno causato alle casse dello Stato è stato quantificato in 190 mila euro. Il parroco è stato anche segnalato alla Corte dei Conti.