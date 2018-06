Migranti: Aquarius arrivata a Marsiglia dopo il no maltese

PARIGI, 29 GIU - "L'Aquarius è giunto questa mattina nel porto di Marsiglia per un cambio di equipaggio, rifornimento di scorte e gasolio": è quanto scrive Msf-Sea in un tweet, precisando che dopo quattro giorni di pausa la nave umanitaria sarà di nuovo nella zona internazionale Sar la prossima settimana". Alla nave della ong Sos Mediterranee, con un team di Medici senza frontiere a bordo, era stato negato nei giorni scorsi l'ingresso nelle acque territoriali maltesi per il necessario scalo tecnico. A corredo del tweet, una foto dell'Aquarius senza naufraghi a bordo, in arrivo nel grande porto francese affacciato sul Mediterraneo. In un altro post, Msf avverte i partecipanti al vertice europeo in corso a Bruxelles che "rafforzare le frontiere europee per bloccare le persone in Libia non è la soluzione, respinge solo le sofferenze sull'altra sponda "del Mediterraneo. Msf chiede dunque "al vertice europeo di dar prova di minima decenza e ricordarsi che stiamo parlando di vite e sofferenze umane".(ANSA).