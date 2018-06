La Cinquina Strega nella San Pietroburgo dei Mondiali

SAN PIETROBURGO, 28 GIU - A una settimana dalla proclamazione del vincitore, la cinquina del Premio Strega 2018 sbarca a San Pietroburgo assediata dalla folla per i Mondiali di Calcio 2018. Nella tappa più importante di un lungo tour che li ha portato in giro con i loro romanzi, i cinque finalisti Helena Janeczek, Lia Levi, Marco Balzano, Sandra Petrignani e Carlo D'Amicis si trovano di fronte all'Ermitage in tutto il suo splendore con sulla piazza retrostante un enorme impalcatura su cui viene montato un immenso schermo per vedere le partite dei mondiali. Sono venti gli Istituti Italiani di Cultura che votano per un totale di 200 voti. In Russia, patria della grande letteratura, gli scrittori italiani più amati e tradotti sono Elena Ferrante, Alessandro Baricco, Margaret Mazzantini, Nicolò Ammanniti e Donato Carrisi, quest'ultimo tra i più venduti. Comunque, "si traduce abbastanza dall'italiano - spiega la direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di San Pietroburgo, Paola Cioni - anche poesia".