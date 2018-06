Moto: Rossi, nei test non ho migliorato i tempi

ROMA, 28 GIU - "Non abbiamo avuto molto da provare nei test, non abbiamo grandi novità. Speravo di riuscire a migliorare un po', invece non abbiamo visto grandi progressi". Valentino Rossi, secondo dietro Marquez nella classifica MotoGp, nella conferenza stampa pre-gara in Olanda si è rammaricato un po' perché "non sono riuscito a migliorare i miei tempi. Il tracciato però è fantastico, mi piace molto, è uno di quelli su cui lavoro molto bene. Le previsioni meteo sono ottimistiche, proveremo a lottare. Vengo da una serie di podi, cercherò di proseguire su questa strada".