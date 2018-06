Ex marito stalker condannato a 10 anni

TORINO, 28 GIU - Dieci anni e otto mesi di carcere è la condanna inflitta oggi in tribunale, a Torino, a Luigi Garofalo, il 46enne accusato di atti persecutori nei confronti dell'ex moglie e di avere fatto irruzione nel bar di famiglia impugnando una pistola. Del caso, divampato nel marzo del 2017, si era interessata anche l'allora ministro Elena Boschi, che aveva incontrato la donna, Elena Farina. L'uomo era stato arrestato due volte. Quando entrò nel bar, e puntò l'arma contro il figlio, era ai domiciliari. L'avvocato difensore, Fabrizio Bonfante, parla di "sentenza ingiusta". "La pena - dice - è alta perché calibrata sul tentato omicidio per l'episodio del bar. Il mio assistito ha detto che quell'arma non poteva sparare, ma è andata smarrita e non per colpa sua. Così nessuno ha potuto verificare e nessuno gli ha voluto credere. Faremo ricorso". Si procedeva anche per stalking e violenza sessuale. La donna, assistita dallo studio dell'avvocato Foti, aveva ritirato alcune querele e non si era costituita parte civile.