Atalanta: presentate le nuove divise

BERGAMO, 28 GIU - Nerazzurra classica la prima. Quella da trasferta, bianca con banda orizzontale azzurra e nera recante nel mezzo l'effigie della ninfa cerchiata d'oro sul petto sopra lo sponsor RadiciGroup. La terza, altra novità, acquamarina sfumata in una sorta di blu navy in pendant coi calzoncini con fregi nerazzurri sulle maniche e il collo. Verde con banda nera verticale sul fianco quella del portiere. Sono le tre nuove maglie dell'Atalanta, presentate oggi nel primo pomeriggio al Roof Garden di Bergamo. Nell'occasione è stata confermata la sponsorship con RadiciGroup, da questa stagione presente sulle maglie anche in campionato.