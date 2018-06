Nato: Stoltenberg, assoluta fiducia in impegno Trump

BRUXELLES, 28 GIU - "Sono assolutamente fiducioso nell'impegno del presidente Trump per la Nato, lo ha già dimostrato non solo con le parole ma anche con i fatti". Così il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg al suo arrivo al vertice Ue, avvertendo che "le relazioni transatlantiche sono molto importanti, non bisogna farsi nessuna illusione, perché gli Usa e l'Europa hanno bisogno gli uni dell'altra soprattutto ora che le minacce esterne non sono mai state così forti".