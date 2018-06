Mondiali: Fazio, più sicuri dopo Nigeria

MOSCA, 28 GIU - "Dopo la vittoria contro la Nigeria abbiamo acquistato sicurezza. Sappiamo che nella nostra squadra ci sono ottimi giocatori e dobbiamo approfittarne". Così il difensore dell'Argentina, Federico Fazio, secondo quanto riportato dai media russi. Fazio ha poi affermato che la squadra si sta preparando "nel modo migliore", alla partita contro la Francia e che i giocatori già pensano ai quarti di finale. "Siamo un gruppo unito, che vuole crescere di giorno in giorno - ha continuato -. Anche se non abbiamo mostrato il nostro gioco migliore fino ad ora, questo non cambia i nostri obiettivi".