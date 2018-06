Bilaterale Conte-Merkel prima del vertice Ue

BRUXELLES, 28 GIU - Incontro bilaterale in corso tra il premier Giuseppe Conte e la cancelliera tedesca Angela Merkel per preparare i lavori del Consiglio europeo. L'inizio della riunione dei 28 capi di Stato e di Governo è previsto per le 15. Il dossier migranti si affronterà durante la cena tra i leader.