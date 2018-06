Sicurezza:'Luci sulla spiaggia' a Rimini

RIMINI, 28 GIU - Le spiagge di Rimini si illuminano di notte per garantire sicurezza a cittadini e turisti ed evitare che si ripetano violenze e rapine, come è accaduto anche lo scorso anno: luci, videosorveglianza, veicoli speciali per i pattugliamenti di polizia, informazione fanno parte del programma 'Luci sulla spiaggia', siglato da Comune e Regione Emilia-Romagna. Investiti nel progetto 140mila euro, di cui 91mila dalla Regione tra nuove attrezzature e attività culturali e di formazione aperte alle forze dell'ordine, con l'obiettivo di "fornire elementi maggiori di conoscenza per la gestione preventiva di reati specifici". "Siamo al fianco della comunità, alla paura rispondiamo con ascolto, prevenzione e legalità", dice il presidente della Regione, Stefano Bonaccini. "Rimini - aggiunge il sindaco Andrea Gnassi - mette un altro mattone nel suo processo di cambiamento urbano teso a rischiarare sempre più, sia metaforicamente che materialmente, i luoghi perché siano vissuti in tranquillità e senza timore".