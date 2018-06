De Micheli ringrazia Mattarella

ESANATOGLIA (MACERATA), 28 GIU - Il presidente Mattarella "rappresenta lo Stato, le istituzioni, un Paese che ha deciso di ricostruire questi centri dopo il terremoto del Centro Italia". Lo ha detto il commissario alla ricostruzione Paola De Micheli nel suo intervento a Esanatoglia (Macerata) per l'inaugurazione della nuova scuola temporanea secondaria di primo grado 'Carlo Alberto Dalla Chiesa' a cui ha partecipato anche il capo dello Stato. "Non è banale - ha aggiunto -, quando si vede tanta distruzione - ha aggiunto -, si comprende che la ricostruzione ha le sue lentezze, difficoltà, specificità, il fatto di rappresentare un Paese che con risorse, leggi e persone ha scelto di ricostruire i territori del Centro Italia. Il fatto che Lei li rappresenti tutti e che sia qui con noi è importante". "Si sta aprendo una fase decisiva per la ricostruzione" ha detto ancora De Micheli, ringraziando tutti i donatori che hanno permesso la costruzione dell'opera, promossa dalle Misericordie