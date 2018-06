Mattarella, piena solidarietà Paese

ESANATOGLIA (MACERATA), 28 GIU - "Questi comuni, provincia, regione, come tutta l'area colpita dal sisma nel Centro Italia, hanno piena la solidarietà del nostro Paese". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenuto a Esanatoglia, uno dei Comuni del Maceratese segnati dal sisma, per l'inaugurazione della scuola temporanea secondaria di primo grado 'Carlo Alberto Dalla Chiesa'. Mattarella ha in particolare rivolto un "saluto ai sindaci: siamo a Esanatoglia - ha osservato - ma è come se fossimo in ciascuno dei vostri Comuni, grazie per quanto fatto". L' "augurio più grande" a insegnanti e bambini. Emoziona l'inno di Mameli (cantato dai bambini, ndr) cantato così bene e suonato così bene dalla banda", "sentire i protagonisti della giornata, bambini e ragazzi, vederli realizzare il tricolore sulle loro magliette".