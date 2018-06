Bussetti, task force a sostegno Usr

ESANATOGLIA (MACERATA) - "Ribadisco l'impegno mio personale: farò tutto quanto in mio potere per ripristinare a regime il sistema d'istruzione e formazione delle aree colpite dal sisma". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti nel suo intervento ad Esanatoglia, uno dei Comuni maceratesi segnati dal sisma, in occasione dell'inaugurazione della scuola temporanea secondaria di primo grado 'Carlo Alberto Dalla Chiesa" a cui ha partecipato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Per questo attiverò una task force - ha aggiunto -, presieduta da Giovanna Boda, a supporto del'Ufficio scolastico regionale affinché sia un punto di riferimento per tutti i soggetti che operano con questo obiettivo. Attiverò subito gli uffici del Ministero - ha concluso Bussetti - per far sì che predispongano tutto ciò che è necessario a garantire il diritto allo studio dei giovani delle aree colpite dal sisma".