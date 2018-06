Ventimiglia, 1254 migranti identificati

GENOVA, 28 GIU - Nel 2017 gli agenti della Polfer del compartimento ligure hanno identificato a Ventimiglia 1254 stranieri diretti verso il confine della Francia. In tutto sono stati controllati 1460 treni che viaggiavano per Mentone. I dati emergono dal bilancio del lavoro svolto dagli agenti della Polfer ligure diretti dal comandante Paquale Di Donato e dal suo vice Lorella Balducci. Nell'ambito della collaborazione internazionale, la Polizia Ferroviaria italiana da oltre 10 anni fornisce il proprio contributo in ambito Railpol, un network a cui aderiscono le polizie ferroviarie di 15 paesi europei e gli Stati Uniti in qualità di membro ospite.