Terremoto: Mattarella, giusto ripartire dalla scuola

ESANATOGLIA (MACERATA), 28 GIU - "E' giusto assumere la scuola come punto di partenza per la vita della comunità". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo intervento a Esanatoglia, durante la cerimonia di inaugurazione della nuova scuola secondaria di primo grado 'Carlo Alberto Dalla Chiesa', realizzata dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia come soggetto committente e attuatore, grazie al sostegno economico di 5 finanziatori.