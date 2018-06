Lega B: domani assemblea su diritti tv

ROMA, 28 GIU - L'assemblea della Lega B è convocata per domani a Milano, in via Rosellini. All'ordine del giorno, principalmente, i diritti audiovisivi del triennio 2018-2021 con gli aggiornamenti e l'esito della procedura di commercializzazione delle dirette a pagamento. Tra gli altri temi all'ordine del giorno, informa la Lega, anche la mutualità di sistema e il marketing associativo. Nel programma anche le comunicazioni del presidente, Mauro Balata, e le informative del direttore generale.