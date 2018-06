Stadio, ripreso interrogatorio Parnasi

ROMA, 28 GIU - E' ripreso da alcuni minuti nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio del costruttore Luca Parnasi, arrestato nell'ambito dell'inchiesta della Procura capitolina sul nuovo stadio della Roma. Ieri l'atto istruttorio è stato interrotto intorno alle 22.00 dopo circa sei ore di confronto. Parnasi avrebbe risposto in primo luogo in merito alle contestazioni presenti nell'ordinanza di arresto, sul suo ruolo nella holding Eurnova e della trattativa con l'ex presidente di Acea, Luca Lanzalone (consulente di fatto del Comune di Roma) per l'abbattimento delle cubature nel progetto della struttura che dovrebbe sorge a Tor di Valle. Oggi con gli inquirenti l'indagato dovrebbe affrontare il filone di indagine che riguarda l'attività di finanziamento alla politica che i pm hanno ribattezzato "sistema Parnasi".