Appello 'bis' Brega slitta a settembre

MILANO, 28 GIU - Slitta al 25 settembre, perché è cambiato il collegio dei giudici, che sarà presieduto da Giuseppe Ondei e non più da Guido Piffer, il processo di secondo grado 'bis' davanti alla Corte d'Assise d'appello di Milano a carico di Pier Paolo Brega Massone, l'ex chirurgo della clinica Santa Rita, e del suo ex braccio destro, il medico Fabio Presicci, con al centro le morti di quattro pazienti. Un appello 'bis' scaturito dalla decisione della Cassazione del giugno 2017 di annullare con rinvio a un nuovo secondo grado la condanna all'ergastolo di Brega Massone per omicidio volontario in relazione alle morti di quattro pazienti, e la condanna a 25 anni di carcere di Presicci (imputato per due dei quattro omicidi). Il rinvio del processo è stato comunicato oggi dal giudice Piffer, che si è visto accogliere dal presidente della Corte la richiesta di astenersi dal giudizio in quanto, ai tempi del dibattimento di primo grado, aveva firmato un provvedimento con cui negava la scarcerazione di Brega Massone.