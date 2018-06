Salvini alla Cnn, 'populista? Per me è un complimento'

NEW YORK - Populista? "Per me è un complimento": parola di Matteo Salvini, che in un'intervista alla Cnn affronta anche la polemica sui migranti. "Il termine populista è usato come un insulto - afferma il vice premier - ma per me è un complimento. Ascoltare la gente, essere un ministro che va in giro per le città, le piazze, le stazioni, gli ospedali, per me è un dovere e un piacere".