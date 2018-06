Razzismo: in centinaia a manifestazione

FIRENZE, 27 GIU - Svariate centinaia di persone stanno partecipando alla manifestazione contro il razzismo lanciata nei giorni scorsi dal sindaco di Firenze Dario Nardella e dal governatore della Toscana Enrico Rossi. Al suono di musica etnica, dal palco allestito in piazza Ognissanti, sventolano tante bandiere. Ad aprire gli interventi sono stati gli organizzatori dell'evento, il sindaco di Firenze Dario Nardella e il presidente della Regione Enrico Rossi. "Questa non vuol essere una manifestazione politica solo di antifascismo - ha detto Nardella -, nè pensata solo contro qualche esponente di governo. E' una manifestazione che parte da istituzioni, società civile, dalle forze più sane della città. Una risposta a una politica oscurantista che usa il linguaggio dell'odio e dell'intolleranza". "80 anni di lotte per la democrazia non sono passati invano - ha aggiunto Rossi -. Nonostante questo sentiamo diffondersi idee di superiorità, assistiamo ad una svalutazione dello straniero. Sono idee che dobbiamo combattere".