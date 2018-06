Rai: un autunno tra Champions, fiction e grandi ritorni

MILANO, 27 GIU - La conferma alla conduzione del Festival di Sanremo di Claudio Baglioni, che sarà protagonista di un evento all'Arena di Verona come Andrea Bocelli. Ritorni di volti storici della tv pubblica come Mara Venier, Licia Colò e Serena Dandini. La conferma di Fabio Fazio su Rai1 e il trasferimento in pianta stabile di Alberto Angela sulla rete ammiraglia. Ancora: una versione dello storico programma Portobello con Antonella Clerici. E poi, tante conferme da Carlo Conti a Milly Carlucci, fino ai volti noti di Rai2 e Rai3, passando per la grande novità della stagione: la partita del mercoledì della Champions League su Rai1. Si presenta così il palinsesto della prossima stagione della tv pubblica, che molti considerano l'ultimo atto della gestione del dg Mario Orfeo, arrivato a fine mandato, ma comunque pronto a restare a Viale Mazzini.