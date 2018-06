Roma: arrivato francese Bianda

FIUMICINO, 27 GIU - William Bianda, nono acquisto del mercato estivo della Roma per la prossima stagione calcistica, è arrivato nella Capitale con un volo Air France da Parigi. Il difensore francese in forza al Lens, classe 2000, è sbarcato all’aeroporto di Fiumicino 19.15. Ad accogliere Bianda, jeans, maglietta bianca, zaino in spalla, giunto con la famiglia, lo staff giallorosso con il dirigente Morgan De Sanctis. Prime foto, con la sciarpa della Roma, per il giovane centrale che domani sosterrà le visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà ai giallorossi per i prossimi 5 anni. Bianda è arrivato a Fiumicino con i genitori e le sorelline di 7 e 5 anni. Durante il tragitto fino al prelievo dei bagagli il difensore francese, sorridente, look con dreadlocks, è stato avvicinato da diversi simpatizzanti giallorossi che gli hanno dato il benvenuto e gridato "Forza Roma!" .