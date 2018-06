Southgate, sorpreso da ko della Germania

ROMA, 27 GIU - "Sono sorpreso, ma c'è da dire anche che il livello di tutte le squadre è forte. Pensavo sarebbero passati": così il ct dell'Inghilterra, Gareth Southgate, nella conferenza stampa della vigilia del match con il Belgio commenta l'eliminazione dei campioni del mondo della Germania. Il ct inglese parla poi della sfida di domani con il Belgio. Entrambe le squadre sono già qualificate per gli ottavi, in palio c'è il primo posto nel girone. Contro i 'diavoli rossi' Southgate ha confermato che Eric Dier giocherà a centrocampo ma non si è sbilanciato sulla formazione che manderà in campo domani. "Dobbiamo continuare a vincere - le parole di Southgate - Ora ci dobbiamo concentrare su domani e non pensare a chi affronteremo negli ottavi. Stiamo costruendo una squadra che gioca bene e piace, che vuole sempre vincere e migliora partita dopo partita".