Lineker: "La Germania non vince più"

ROMA, 27 GIU - "Il calcio è un gioco semplice. Ventidue uomini inseguono una palla per 90' e alla fine i tedeschi non vincono più. La versione precedente è confinata alla storia". Così, in un tweet, Gary Lineker, ex re dei marcatori ai Mondiali di Messico '86, dopo la sconfitta con eliminazione dei tedeschi dal torneo iridato in Russia per mano della Corea del Sud. Lineker, tempo addietro, coniò la frase "il calcio è un gioco semplice: 22 uomini rincorrono un pallone per 90 minuti, e alla fine la Germania vince", che ha fatto epoca. Oggi Lineker fa il commentatore televisivo.