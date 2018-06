Milan: club prepara ricorso a Tas, si studia decisione Uefa

MILANO, 27 GIU - Il Milan prende atto della decisione della Camera giudicante della Uefa e i suoi avvocati stanno già studiando le motivazioni per presentare ricorso al Tas contro il verdetto che lo esclude per una stagione dalle coppe europee. E' questa la prima reazione del club, che ha dieci giorni per presentare l'appello al Tribunale arbitrale dello sport di Losanna e, secondo quanto filtra da ambienti rossoneri, resta nella convinzione di pagare per colpe che non ha commesso.