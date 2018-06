Sud Sudan: accordo per cessate il fuoco permanente

(ANSA-AP) - JUBA, 27 GIU - Le due fazioni della guerra civile in Sud Sudan hanno firmato un cessate-il-fuoco permanente da attuare nelle prossime 72 ore. Lo hanno annunciato i portavoce del governo e dell'opposizione precisando che l'intesa é stata firmata dopo nuovi incontri faccia a faccia in Sudan fra il presidente Salva Kiir e il capo ribelle Riek Machar. L'accordo, che segue diversi altri naufragati in passato, prevede fra l'altro la creazione di corridoi umanitari e preparativi per elezioni nei prossimi tre anni.